2 дек. 2021 г., 17:28
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News Code: 84563420
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Глава Кудс призвал США уйти из региона

Глава Кудс призвал США уйти из региона

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Как мы уже говорили ранее, мы снова призывает американцев, чтобы они покидали географию вокруг нас, до тех пор, пока это возможно. Об этом заявил командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана «Кудс» бригадный генерал Эсмаил Каани.

"Это ваш неизбежный путь. Знайте, что период, когда вы делали все, что хотели, закончился, и если вы это сделаете, вы должны остановиться и получить как можно более точный ответ", указал Каани.

"Американцы, вы 20 лет воевали в Афганистане, чего они добились? Американцы —преступники и хитрые. Поражение в Афганистане стало для американцев самым большим поражением за последнее столетие", подчеркнул он.

"Американцы извлекают выгоду из этих войн, они ведут бизнес, они все еще получают деньги из Кувейта и Ирака за свою защиту Кувейта от вторжения в Ирак (1990 г.), которая, возможно, длилась не месяц, но в Афганистане и Ираке, они сами пришли и сказали, что мир однополярен и никто ничего не может сделать, а мы делаем все, что хотим, не подозревая, что это время прошло", подчеркнул командующий Кудс.

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