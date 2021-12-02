Глава Кудс призвал США уйти из региона

"Это ваш неизбежный путь. Знайте, что период, когда вы делали все, что хотели, закончился, и если вы это сделаете, вы должны остановиться и получить как можно более точный ответ", указал Каани.

"Американцы, вы 20 лет воевали в Афганистане, чего они добились? Американцы —преступники и хитрые. Поражение в Афганистане стало для американцев самым большим поражением за последнее столетие", подчеркнул он.

"Американцы извлекают выгоду из этих войн, они ведут бизнес, они все еще получают деньги из Кувейта и Ирака за свою защиту Кувейта от вторжения в Ирак (1990 г.), которая, возможно, длилась не месяц, но в Афганистане и Ираке, они сами пришли и сказали, что мир однополярен и никто ничего не может сделать, а мы делаем все, что хотим, не подозревая, что это время прошло", подчеркнул командующий Кудс.