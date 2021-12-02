2 дек. 2021 г., 14:53
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News Code: 84563299
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Тегеран на переговорах в Вене требует отмены санкций

Тегеран на переговорах в Вене требует отмены санкций

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — В новом раунде переговоров в Вене, посвященных восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке Иран требует отмены санкций против страны.

Об этом заявил в четверг в интервью корреспонденту ИРНА  посол Ирана в России Казем Джалали.

Посол отметил, что  Иран проведет в Вене переговоры нацеленные на результат, и требует отмены жестоких односторонних санкций. " Соединенные Штаты вышли из СВПД и теперь именно они должны исправить свою ошибку и отменить жестокие и незаконные санкции, которые они ввели против иранского народа", подчеркнул дипломат.

"Переговоры должны быть сосредоточены на снятии всех санкций, в том числе не связанных с ядерной программой Ирана", добавил он.  

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