Иран представил в Вене проект документов по возврату к СВПД

"Иран представил свой вариант предварительного текста по двум темам - отмене несправедливых санкций и вопросам по ядерной программе", сказал дипломат журналистам.

"Сегодня мы начали четвертый день переговоров в Вене. В течение последних нескольких дней делегация Исламской Республики Иран во взаимодействии с другими делегациями, входящими в группу «4+1», провела несколько двусторонних и многосторонних встреч с каждой из делегаций", пояснил Багери.

"На этих встречах мы представили свои взгляды на главные вопросы этого раунда переговоров, в частности, об отмене незаконных и репрессивных санкций, и поделились критериями, необходимыми для формулирования наших позиций", добавил ирансий дипломат.