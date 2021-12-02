2 дек. 2021 г., 14:33
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News Code: 84563276
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Иран представил в Вене проект документов по возврату к СВПД

Иран представил в Вене проект документов по возврату к СВПД

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани сообщил в четверг, что иранская сторона представила на переговорах в Вене, посвященных восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, проект соглашения в виде двух документов.

"Иран представил свой вариант предварительного текста по двум темам - отмене несправедливых санкций и вопросам по ядерной программе", сказал дипломат журналистам.

"Сегодня мы начали четвертый день переговоров в Вене. В течение последних нескольких дней делегация Исламской Республики Иран во взаимодействии с другими делегациями, входящими в группу «4+1», провела несколько двусторонних и многосторонних встреч с каждой из делегаций", пояснил Багери.

"На этих встречах мы представили свои взгляды на главные вопросы этого раунда переговоров, в частности, об отмене незаконных и репрессивных санкций, и поделились критериями, необходимыми для формулирования наших позиций", добавил ирансий дипломат.

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