Саддам совершил наглые преступления при поддержке тех, кто утверждает, что защищает права человека

Речь Верховного лидера на этом собрании транслировалась в четверг, 2 декабря, на месте церемонии поминовения мучеников Илама.

В своем выступлении аятолла Хаменеи сказал: «Во время Священной обороны, Илам был подобен сильной крепости. Хотя некоторые города провинции были потеряны на короткий период времени - некоторые районы провинции были оккупированы злобными мунафикинами [МЕК ] - провинция стояла твердо, как гора, похожая на саммит Меймак, на котором я стоял и где я был свидетелем великолепной работы, проделанной нашими дорогими солдатами. Провинция Илам противостояла злобному врагу, Саддаму и его соратникам, точно так же, как тот саммит».

«Враг атаковал Илам до того, как официально напал на Тегеран и другие части страны. И первый мученик, замученный в субботу, как указал один из джентльменов, на самом деле был замучен до начала войны в Иламе. Другими словами, все население провинции Илам было среди тех, кто участвовал в Священной обороне », добавил лидер.