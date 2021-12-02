2 дек. 2021 г., 14:24
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News Code: 84563268
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Саддам совершил наглые преступления при поддержке тех, кто утверждает, что защищает права человека

Саддам совершил наглые преступления при поддержке тех, кто утверждает, что защищает права человека

Тегеран, 2 декабря. ИРНА —Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи на встрече с официальными лицами, ответственными за проведение церемонии поминовения мучеников Илама, заявил, что Саддам совершил «ужасающие, бесстыдные преступления» в навязанной войне при поддержке тех, кто утверждает, что защищает права человека.

Речь Верховного лидера на этом собрании транслировалась в четверг, 2 декабря, на месте церемонии поминовения мучеников Илама.

В своем выступлении аятолла Хаменеи сказал: «Во время Священной обороны, Илам был подобен сильной крепости. Хотя некоторые города провинции были потеряны на короткий период времени - некоторые районы провинции были оккупированы злобными мунафикинами [МЕК ] - провинция стояла твердо, как гора, похожая на саммит Меймак, на котором я стоял и где я был свидетелем великолепной работы, проделанной нашими дорогими солдатами. Провинция Илам противостояла злобному врагу, Саддаму и его соратникам, точно так же, как тот саммит».

«Враг атаковал Илам до того, как официально напал на Тегеран и другие части страны. И первый мученик, замученный в субботу, как указал один из джентльменов, на самом деле был замучен до начала войны в Иламе. Другими словами, все население провинции Илам было среди тех, кто участвовал в Священной обороне », добавил лидер.

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