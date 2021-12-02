2 дек. 2021 г., 09:48
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News Code: 84562852
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Переговоры в Вене продолжаются с приоритетом снятия санкций, заявил глава МИД Ирана

Переговоры в Вене продолжаются с приоритетом снятия санкций, заявил глава МИД Ирана

Тегеран, 2 декабря. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в четверг, что переговоры в Вене продолжаются «серьезно» и что отмена санкций, введенных США в отношении Ирана составляет суть переговоров.

«Венские переговоры проходят серьезно, а снятие санкций является фундаментальным приоритетом. Экспертные переговоры также продолжаются", написал министр в своем Twitter.

Глава МИД Ирана добавил, что каждый день он имеет контакт  с главным переговорщиком заместителем министра иностранных дел Ирана и главой иранской команды на переговорах в Вене Али Багери Кани.

"Хорошая сделка в пределах досягаемости, если Запад проявит добрую волю, мы будем стремиться к рациональному, трезвому и ориентированному на результат диалогу", резюмировал он.

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