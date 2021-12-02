Переговоры в Вене продолжаются с приоритетом снятия санкций, заявил глава МИД Ирана

«Венские переговоры проходят серьезно, а снятие санкций является фундаментальным приоритетом. Экспертные переговоры также продолжаются", написал министр в своем Twitter.

Глава МИД Ирана добавил, что каждый день он имеет контакт с главным переговорщиком заместителем министра иностранных дел Ирана и главой иранской команды на переговорах в Вене Али Багери Кани.

"Хорошая сделка в пределах досягаемости, если Запад проявит добрую волю, мы будем стремиться к рациональному, трезвому и ориентированному на результат диалогу", резюмировал он.