Иран опроверг любые военные связи с Йеменом

Саид Хатибзаде опроверг обвинения о нападении на так называемую секретную базу, принадлежащую экспертам Стражей исламской революции в Сане, и назвал их безосновательными и отрицал какую-либо военную связь между Исламской Республикой Иран и Йеменом.

Представитель Министерства иностранных дел добавил: «Такие безосновательные обвинения сделаны для того, чтобы отвлечь общественное мнение народов региона и мира от преступлений стран-агрессоров».

Заявив, что Исламская Республика Иран никогда не имела военного присутствия в Йемене, которое могло бы стать целью агрессоров, он подчеркнул: «Такие безосновательные заявления не изменят реальности Йемена в результате ошибки военной стратегии агрессоров».