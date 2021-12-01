1 дек. 2021 г., 20:23
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News Code: 84562576
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Иран опроверг любые военные связи с Йеменом

Иран опроверг любые военные связи с Йеменом

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде отрицал какую-либо военную связь между Исламской Республикой Иран и Йеменом, заявив, что у Ирана никогда не было военного присутствия в Йемене, которое могло бы стать целью агрессоров.

Саид Хатибзаде опроверг обвинения о нападении на так называемую секретную базу, принадлежащую экспертам Стражей исламской революции в Сане, и назвал их безосновательными и отрицал какую-либо военную связь между Исламской Республикой Иран и Йеменом.

Представитель Министерства иностранных дел добавил: «Такие безосновательные обвинения сделаны для того, чтобы отвлечь общественное мнение народов региона и мира от преступлений стран-агрессоров».

Заявив, что Исламская Республика Иран никогда не имела военного присутствия в Йемене, которое могло бы стать целью агрессоров, он подчеркнул: «Такие безосновательные заявления не изменят реальности Йемена в результате ошибки военной стратегии агрессоров».

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