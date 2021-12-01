Иран выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с ЮНИДО в сфере пчеловодства

Джавад Садатинеджад на 19-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), организованной в Австрии и посвященной теме творческой экономики для устойчивого развития 2021 года, заявил: «В утвержденной Ираном политике развития творческие индустрии и знания. Особое внимание уделяется созданию и продвижению иранских продуктов и услуг для поставок на международный рынок».

Садатинеджад заявил, что в Министерстве сельскохозяйственного джихада с помощью Министерства кооперативов в течение нескольких лет ведется социальная работа в форме совместного сотрудничества с ЮНИДО, развития пчеловодства, уточнил: Мы завершили этот проект в рамках креативной экономики».

«Выражая заинтересованность Исламской Республики Иран в развитии и продолжении сотрудничества с ЮНИДО в целях продвижения цепочки добавленной стоимости в пчеловодческой отрасли, Садати Неджад сказал: «В частности, мы будем поддерживать продвижение новых цифровых технологий для разработки здоровых и органических продуктов, а также дальнейшее развитие исследований, творческих разработок и брендинга этой отрасли».