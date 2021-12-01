1 дек. 2021 г., 16:39
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News Code: 84562361
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Мехди Сафари: Австрия заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Ираном

Мехди Сафари: Австрия заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Ираном

Тегеран, 1 декабря, ИРНА - После встречи с рядом австрийских официальных лиц заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, который сопровождает делегацию Исламской Республики на переговорах в Вене, сказал, что другая сторона заинтересована и оптимистична в развитии экономических отношений с Ираном.

При этом Сафари заявил, что встречался с главой Центробанка, главой страховой компании и заместителем министра экономики Австрии. Он добавил, что сегодня вечером по венскому времени он также встретится с заместителем министра сельского хозяйства.

«До сих пор австрийские официальные лица были очень оптимистичны и довольны переговорами, говоря на переговорах, что мы должны подготовиться к проектам, сотрудничеству, совместной комиссии и банковской работе, как только переговоры в Вене будут завершены», - отметил он.

Он высоко оценил завершение переговоров с австрийскими сторонами и сказал, что они заинтересованы и оптимистично настроены в отношении развития экономических отношений.

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