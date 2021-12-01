Старший переговорщик Ирана встретился с главой МИД Австрии в Вене

Стороны на этой встрече обсудили двусторонние, международные вопросы и переговоры по восстановлению ядерной сделки.
Австрия как страна, в которой проходят переговоры по ядерной программе Ирана, призывает к дипломатическому процессу и достижению окончательному соглашению.
Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене. Переговоры приостанавливались в июне этого года из-за выборов в Иране.
Экспертная группа по отмене санкций против Ирана начала работу в Вене. В нем принимают участие эксперты из Ирана и других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Вена, 1 декабря, ИРНА – Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани, находящийся с визитом в Вене для участия в совместной комиссии по СВПД в целях отмены санкций, встретился с министром иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом в среду.
Стороны на этой встрече обсудили двусторонние, международные вопросы и переговоры по восстановлению ядерной сделки.
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