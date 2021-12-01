Иран и Сирия сделали акцент на развитии сотрудничества

Реза Фатеми Амин и сопровождающая его делегация высокого уровня, и Хусейн Арнус, премьер-министр Сирии, изучили способы укрепления экономического и промышленного сотрудничества, а также увеличения объемов торговли и повышения бартера товаров и материалов, необходимых рынкам двух стран для преодоления последствий жестких санкций, введенных в отношении двух стран.

В ходе встречи премьер-министр Сирии подчеркнул важность продолжения соглашений, подписанных между двумя сторонами, реализации совместных проектов в соответствии с установленным графиком и продолжения координации для решения проблем реализации, а также поиска более широких горизонтов для сотрудничества в различных экономических областях.

На этой встрече министр промышленности, рудников и торговли также подчеркнул неизменную поддержку Ираном сирийского народа и усилия по развитию экономических отношений для восстановления позиций сирийской промышленности, а также желание многих иранских компаний инвестировать в Сирию и создавать совместные проекты.