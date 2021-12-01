Научное сотрудничество Ирана и России в Антарктиде

Учитывая огромные минеральные ресурсы и уникальные условия в Антарктике, до сих пор 50 стран подписали договор об Антарктике. Договор об Антарктике — договор, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Договор заключён 1 декабря 1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 года после его подписания 13 государствами — первоначальными участниками.

В соответствии с конвенцией об Антарктике, подписанной 1 декабря 1959 года и вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Разрешена только научная деятельность.

Глава национального центра по исследованиям в Антарктике Хоссейн Фарджами заявил, что парламент Иран должен подтвердить проект о присоединении страны в конвенцию об Антарктике.

По его словам, Иран в настоящее время работает с Россией в области океанологии и атмосферной науки. Такие страны, как Япония и Южная Корея также на заседаниях AFoPS выразили готовность к обмену опытом в области Антарктики.