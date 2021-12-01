Научное сотрудничество Ирана и России в Антарктиде

Учитывая огромные минеральные ресурсы и уникальные условия в Антарктике, до сих пор 50 стран подписали договор об Антарктике. Договор об Антарктике — договор, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Договор заключён 1 декабря 1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 года после его подписания 13 государствами — первоначальными участниками.
В соответствии с конвенцией об Антарктике, подписанной 1 декабря 1959 года и вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному государству. Разрешена только научная деятельность.
Глава национального центра по исследованиям в Антарктике Хоссейн Фарджами заявил, что парламент Иран должен подтвердить проект о присоединении страны в конвенцию об Антарктике.
По его словам, Иран в настоящее время работает с Россией в области океанологии и атмосферной науки. Такие страны, как Япония и Южная Корея также на заседаниях AFoPS выразили готовность к обмену опытом в области Антарктики.
Тегеран, 1 декабря, ИРНА - Антарктида – это обширный регион, богатый минеральными ресурсами, нефтью и газом. В настоящее время в Антарктиде находятся 52 научные станции, в которых работают 1500 ученых из разных стран. Иран также сотрудничает с Россией в области океанологии в этом регионе.
Учитывая огромные минеральные ресурсы и уникальные условия в Антарктике, до сих пор 50 стран подписали договор об Антарктике. Договор об Антарктике — договор, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Договор заключён 1 декабря 1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 года после его подписания 13 государствами — первоначальными участниками.
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