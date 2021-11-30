Иранская делегация второй день продолжает переговоры в Вене

Главный переговорщик Ирана на переговрах в Вене Али Багери Кани во вторник встретился с заместителем главы Европейского союза по внешней политике Энрике Мора, который возглавляет Совместную комиссию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В ходе встречи, дипломаты рассмотрели пути продолжения переговоров в Вене.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари встретился с канцлером центрального банка Австрии. Стороны обсудили вопросы двустороннего отсотрудничества, а также пути дальнейшего укрепления банковского и финансового сотрудничества.

В понедельник Иран и страны-участницы ядерного соглашения начали переговоры в Вене по возобновлению СВПД.