МИД Ирана выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Азербайджане

"МИД Ирана скорбит о катастрофе военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики и гибели 14 человек в результате этой авиакатастрофы, выражает соболезнования дружественному и братскому Азербайджану и азербайджанскому народу, разделяет горе семей погибших", говорится в заявдении Хатибзаде, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Сегондя военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.

На борту находилось 16 человек, 14 из них погибли, еще двое получили серьезные ранения