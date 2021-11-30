МИД Ирана выступил с заявлением о сбитом украинском самолете

В заявлении говорится, что Иран готов продолжить двустороннее взаимодействие через посольства обеих сторон и организовать встречи между официальными лицами Ирана и Украины для дальнейшего обсуждения дела о катастрофе украинского самолета под Тегераном.

"После трагической катастрофы украинского самолета, Исламская Республика Иран добросовестно и с целью устранения возможных недоразумений в двусторонних отношениях приложила все усилия для конструктивного и профессионального взаимодействия с правительством Украины по изучению различных аспектов этой аварии", говорится в заявлении, опубликованном МИД Ирана.

В нем отмечается, что представители Ирана и Украины в ходе трех раундов переговоров подробно рассмотрели все технические, военные, правовые, уголовные и платежные аспекты в соответствии с международными обязательствами.

Заявление иранского МИД стало ответом на недавнего заявления МИД Украины относительно крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

8 января 2020 года выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.