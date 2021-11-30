МИД Ирана выступил с заявлением о сбитом украинском самолете

В заявлении говорится, что Иран готов продолжить двустороннее взаимодействие через посольства обеих сторон и организовать встречи между официальными лицами Ирана и Украины для дальнейшего обсуждения дела о катастрофе украинского самолета под Тегераном.
"После трагической катастрофы украинского самолета, Исламская Республика Иран добросовестно и с целью устранения возможных недоразумений в двусторонних отношениях приложила все усилия для конструктивного и профессионального взаимодействия с правительством Украины по изучению различных аспектов этой аварии", говорится в заявлении, опубликованном МИД Ирана.
В нем отмечается, что представители Ирана и Украины в ходе трех раундов переговоров подробно рассмотрели все технические, военные, правовые, уголовные и платежные аспекты в соответствии с международными обязательствами.
Заявление иранского МИД стало ответом на недавнего заявления МИД Украины относительно крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
8 января 2020 года выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
Тегеран, 30 ноября. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана опубликовало во вторник заявление, в котором отмечается, что все аспекты крушения украинского самолета над иранским небом были рассмотрены в ходе трех раундов переговоров.
В заявлении говорится, что Иран готов продолжить двустороннее взаимодействие через посольства обеих сторон и организовать встречи между официальными лицами Ирана и Украины для дальнейшего обсуждения дела о катастрофе украинского самолета под Тегераном.
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