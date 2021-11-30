Адвокат иранских «детей-бабочек» призвал Международное сообщество осудить американский саммит по демократии

Расул Тагдаси, адвокат по делу 295 иранских граждан с буллезным эпидермолизом осудил прекращение поставок перевязочных материалов из Швеции в Иран из-за санкций США. "Права человека - это права, которые реализуются при рождении и не зависят от правительств и властей. Права человека - это права всех людей, и поскольку все люди являются членами международного сообщества и разделяют свою человечность, их права должны осуществляться одинаково везде, но, к сожалению, односторонние действия Соединенных Штатов лишили многих людей в Иране и мире их прав", рассказал он в интервью ИРНА.

Из-за санкций США многие банки и предприятия, в том числе фармацевтические и медицинские компании» повсюду в мире идут на чрезмерные ограничения торговли с Ираном. Они отказываются от торговли товарами, даже не подпадающими под санкции, или отказываются проводить те или иные операции со странами, оказавшимися под односторонними санкциями.

Такой подход помешал Ирану импортировать перевязочные материала шведской компании, хотя было объявлено, что медицинские и другие товары гуманитарного назначения под санкции не подпадают.