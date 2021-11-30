В Вене стартовала работа экспертных групп по отмене санкций против Ирана

Участники заседания совместной комиссии стран – участниц СВПД накануне договорились о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам.

В понедельник Иран и страны-участницы ядерного соглашения начали переговоры в Вене по возобновлению соглашения.

Главный координатор переговоров от ЕС Энрике Мора сказал, что рабочая группа по санкциям, сформированная в ходе предварительного раунда переговоров в апреле, возобновит свою деятельность со вторника, а рабочая группа по ядерной энергии — днем позже. После встречи Мора отметил, что "положительно относится к тому, что видел сегодня".

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил во вторник, что иранская команда переговорщиков находится в Вене для отмены санкций.

"То, что происходит в Вене – фокус на отмене санкций. Мы не принимаем ничего меньше этого, и не берем на себя никаких обязательств больше, чем отмечается в ядерной сделке", отметил он во вторник.

По его словам, таким вопросам, как поэтапным переговорам и новым обязательствам нет места на переговорах.