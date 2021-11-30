США должны снять все санкции в отношении Ирана, заявил глава ОАЭИ

Говоря о недавней поездке главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, он назвал свою встречу с Гросси обычной в рамках вопросов агентства.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене. Переговоры приостанавливались в июне этого года из-за выборов в Иране.

Глава иранской делегации на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене Али Багери Кани подчеркнул решимость Исламской Республики Иран достичь справедливого взаимопонимания, которое служит законным интересам Ирана.