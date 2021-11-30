Отмена санкций – в фокусе внимания иранских переговорщиков, заявил Хатибзаде

"То, что происходит в Вене – фокус на отмене санкций. Мы не принимаем ничего меньше этого, и не берем на себя никаких обязательств больше, чем отмечается в ядерной сделке", отметил он во вторник.

По его словам, таким вопросам, как поэтапным переговорам и новым обязательствам нет места на переговорах.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки 29 ноября начался в Вене с участием новой иранской делегации. Али Багери Кани возглавляет иранскую делегацию.