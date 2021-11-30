Иран продолжит развитие отношений с соседними странами, заявил Амир Абдоллахиян

Он назвал свою встречу с министром иностранных дел Азербайджанской Республики в Ашхабаде дружественной и позитивной.

"Президенты двух стран настроены к расширению всесторонних отношений в целях интересов Ирана и Азербайджана", написал Амир Абдоллахиян в Instagram.

По его словам, стороны призывают к сотрудничеству в областях транзита, энергии, туризма и культуры.