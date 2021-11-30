30 нояб. 2021 г., 10:29
Journalist ID: 2390
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Иран продолжит развитие отношений с соседними странами, заявил Амир Абдоллахиян

Иран продолжит развитие отношений с соседними странами, заявил Амир Абдоллахиян

Тегеран, 30 ноября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях саммита стран ОЭС заявил, что Иран продолжит развитие отношений с соседними странами.

Он назвал свою встречу с министром иностранных дел Азербайджанской Республики в Ашхабаде дружественной и позитивной.
"Президенты двух стран настроены к расширению всесторонних отношений в целях интересов Ирана и Азербайджана", написал Амир Абдоллахиян в Instagram.
По его словам, стороны призывают к сотрудничеству в областях транзита, энергии, туризма и культуры.

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