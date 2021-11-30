Иран стремится достичь хорошего соглашения на переговорах

Стороны в этой беседе обсудили региональные и международные вопросы, включая развитие событий в Афганистане и переговоры по восстановлению ядерной сделки в Вене.

"Другие стороны должны возвращаться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, в том случае, Иран также будет прекращать свои ответные меры. Любое достижение должно быть эффективно проверено", назвал Амир Абдоллахиян условия хорошего соглашения.

Указав на недавние конструктивные переговоры главы ОАЭИ с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Тегеране, иранский министр заверил, что Тегеран продолжит техническое сотрудничество с МАГАТЭ.

"Мы не будем пренебрегать результаты шести раундов переговоров, но как новое правительство мы оставляем за собой право рассматривать и обсуждать спорные вопросы", добавил он.

Гутерриш, в свою очередь, приветствовал начало переговоров в Вене, и выразил надежду на результативность переговоров.

Он также назвал проверку отмены санкций со стороны Ирана разумным требованием.

Говоря о ситуации в Афганистане, Амир Абдоллахиян назвал миграционный кризис, блокировка афганских финансовых активов и террористические действия ДАИШ опасными факторами в стране.

Генсек ООН также выразил беспокойство гуманитарным кризисом в Афганистане.