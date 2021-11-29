Багери подчеркнул решимость Ирана достичь справедливого взаимопонимания на переговорах

Завершилось первое заседание переговоров по снятию санкций, начавшееся сегодня вечером в Вене под председательством главы иранской делегации Али Багери и заместителя министра иностранных дел ЕС Энрике Мора.

Объясняя позицию Исламской Республики Иран, Багери подчеркнул необходимость отмены всех бесчеловечных и принудительных санкций США против иранского народа и подчеркнул необходимость сделать отмену санкций главным приоритетом на переговорах.

Глава иранской делегации, отметив, что Исламская Республика Иран продемонстрировала приверженность своим обязательствам на практике, подчеркнул решимость Исламской Республики Иран достичь справедливого взаимопонимания, которое служит законным интересам Ирана.