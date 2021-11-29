29 нояб. 2021 г., 21:46
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News Code: 84560026
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Поддержка США Израилем препятствует созданию региона, свободного от оружия массового уничтожения: Иран

Поддержка США Израилем препятствует созданию региона, свободного от оружия массового уничтожения: Иран

Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи сказал, что поддержка и игнорирование США ядерной программы Израиля является препятствием на пути к созданию региона, свободного от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке.

Маджид Тахт-Раванчи объяснил взгляды и позицию Исламской Республики Иран на второй сессии Ближневосточной конференции по оружию массового уничтожения в понедельник по местному времени.

Напомнив о членстве Ирана в международных режимах оружия массового уничтожения и о фетве Верховного лидера революции о религиозной неприкосновенности применения оружия массового уничтожения, высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран заявил, что это оружие представляет собой угрозу для жизни людей, и, учитывая историю использования этого оружия в регионе, включая использование химического оружия силами Саддама в войне против Ирана в 1980-х годах, эта опасность особенно хорошо знакома странам Ближнего Востока.

Тахт-Раванчи заявил, что Соединенным Штатам невозможно создать зону, свободную от оружия, на Ближнем Востоке из-за поддержки США и игнорирования ядерной программы Израиля.

Посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций продолжил: «Учитывая особую ситуацию на Ближнем Востоке, переговоры по заключению договора будут занимать очень много времени, и в этом процессе любые предварительные условия должны быть отменены, и все может быть сделано консенсус».

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