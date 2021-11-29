Поддержка США Израилем препятствует созданию региона, свободного от оружия массового уничтожения: Иран

Маджид Тахт-Раванчи объяснил взгляды и позицию Исламской Республики Иран на второй сессии Ближневосточной конференции по оружию массового уничтожения в понедельник по местному времени.

Напомнив о членстве Ирана в международных режимах оружия массового уничтожения и о фетве Верховного лидера революции о религиозной неприкосновенности применения оружия массового уничтожения, высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран заявил, что это оружие представляет собой угрозу для жизни людей, и, учитывая историю использования этого оружия в регионе, включая использование химического оружия силами Саддама в войне против Ирана в 1980-х годах, эта опасность особенно хорошо знакома странам Ближнего Востока.

Тахт-Раванчи заявил, что Соединенным Штатам невозможно создать зону, свободную от оружия, на Ближнем Востоке из-за поддержки США и игнорирования ядерной программы Израиля.

Посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций продолжил: «Учитывая особую ситуацию на Ближнем Востоке, переговоры по заключению договора будут занимать очень много времени, и в этом процессе любые предварительные условия должны быть отменены, и все может быть сделано консенсус».