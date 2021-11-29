Амир Абдоллахиян провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ

Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Абдулла бин Зайед бин Султан Аль Нахайян обсудили по телефону различные вопросы, в том числе двусторонние политические и консульские вопросы.

Ссылаясь на заявления президента Исламской Республики Иран о развитии отношений по различным вопросам с соседями, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами, Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость постоянных консультаций между двумя странами.

Назвав двусторонние отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами расширяющимися, Амир Абдоллахиян сказал, что новое правительство Исламской Республики Иран намерено продолжать эффективные консультации и сотрудничество с друзьями и соседями, включая недавний визит заместителя министра иностранных дел в ОАЭ.