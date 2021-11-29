Иран твердо привержен достижению эффективного соглашения на переговорах в Вене: МИД

Заместитель министра иностранных дел и специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов, который находится в Тегеране для обмена мнениями с официальными лицами Ирана, встретился с министром иностранных дел Хосейном АмирАбдоллахияном.

В ходе состоявшихся обстоятельных бесед был обсужден комплекс вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных отношений с упором на углубление политического диалога, поддержание и впредь плотной внешнеполитической координации между Москвой и Тегераном по международной и региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.

Был проведен также доверительный обмен мнениями по складывающейся актуальной ближневосточной повестке, включая обстановку в зоне Персидского залива, ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене, Ливане, Ливии и на палестинских территориях. При этом была подчеркнута необходимость консолидации усилий мирового сообщества в целях содействия обеспечению стабильности и добрососедства на всем пространстве Ближнего Востока в соответствии с фундаментальными принципами Устава ООН.