Камран Гасемпур признан лучшим борцом мира вольным стилем в весе 92 кг.

Объединённый мир борьбы назвал лучших борцов вольного стиля в мире в 2021 году и наградил их, как и было обещано.

В 2021 году для определения лучшего борца года учитывалась обычная рейтинговая система Объединённого мира борьбы, и рейтинг лучшего спортсмена года основывался на результатах следующих соревнований:

Международный турнир Matteo Plicone Cup Italy 2021 International Competition

Континентальные чемпионаты

Открытый международный конкурс Польши 2021

Олимпийские игры 2021 года в Токио

Чемпионат мира 2021 года Осло, Норвегия

Соответственно, Камран Гасемпур был признан первым спортсменом в весе 92 кг, Хасан Яздани и Амир Хоссейн Заре - вторым в весах 86 и 125 кг, а Мохаммад Находи - третьим в весе 79 кг.