Камран Гасемпур признан лучшим борцом мира вольным стилем в весе 92 кг.

Объединённый мир борьбы назвал лучших борцов вольного стиля в мире в 2021 году и наградил их, как и было обещано.
В 2021 году для определения лучшего борца года учитывалась обычная рейтинговая система Объединённого мира борьбы, и рейтинг лучшего спортсмена года основывался на результатах следующих соревнований:
Международный турнир Matteo Plicone Cup Italy 2021 International Competition
Континентальные чемпионаты
Открытый международный конкурс Польши 2021
Олимпийские игры 2021 года в Токио
Чемпионат мира 2021 года Осло, Норвегия
Соответственно, Камран Гасемпур был признан первым спортсменом в весе 92 кг, Хасан Яздани и Амир Хоссейн Заре - вторым в весах 86 и 125 кг, а Мохаммад Находи - третьим в весе 79 кг.
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