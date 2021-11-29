29 нояб. 2021 г., 19:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84559914
0 Persons

Иранские оппозиционеры провели акцию протеста в Вене

Иранские оппозиционеры провели акцию протеста в Вене

Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Иранские оппозиционеры собралось вдали от гостиницы «Кобург» в Вене, места проведения нового раунда переговоров между делегацией Исламской Республики Иран и Группой «Шестеркой», чтобы выступить против отмены санкций США в отношении Исламской республикой Ирана.

Австрийская полиция не позволяла оппозиционерам приближаться к месту встречи, поэтому они собрались в нескольких улицах от отеля «Кобург» и скандировали лозунги.

Переговоры Исламской Республики Иран под председательством Али Багери, заместителя политического министра Министерства иностранных дел Ирана, и делегаций других стран-участниц ядерной сделки под председательством заместителя генерального секретаря Европейского внешнеполитического ведомства Служба действий Энрике Мора в отеле «Кобург».

Your Comment

You are replying to: .
captcha