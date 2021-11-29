Иранские оппозиционеры провели акцию протеста в Вене

Австрийская полиция не позволяла оппозиционерам приближаться к месту встречи, поэтому они собрались в нескольких улицах от отеля «Кобург» и скандировали лозунги.

Переговоры Исламской Республики Иран под председательством Али Багери, заместителя политического министра Министерства иностранных дел Ирана, и делегаций других стран-участниц ядерной сделки под председательством заместителя генерального секретаря Европейского внешнеполитического ведомства Служба действий Энрике Мора в отеле «Кобург».