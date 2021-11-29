29 нояб. 2021 г., 19:17
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News Code: 84559907
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Совместное сотрудничество Ирана и Беларуси в развитии легкой атлетики

Совместное сотрудничество Ирана и Беларуси в развитии легкой атлетики

Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Во время встречи с президентом Белорусской федерации легкой атлетики министр спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади подчеркнул необходимость совместного сотрудничества двух стран с целью планирования развития различных дисциплин в этой области.

Хамид Саджади, министр спорта и молодежи, на встрече с президентом Белорусской федерации легкой атлетики Иваном Тихоном коснулся климатических, географических и спортивных условий инфраструктуры и сказал: «в связи с развитием легкой атлетики в Исламской Республике Иран у нас есть возможность принимать различные легкоатлетические команды».

Он указал на медали Ирана на важных международных мероприятиях, включая Олимпийские игры, в некоторых видах легкой атлетики, и сказал: «Иран готов сотрудничать с Беларусью как в научной, так и в практической областях».

Министр спорта и молодежи также объявил, что Иран при первой же возможности примет министра спорта и молодежи Беларуси, чтобы иметь больше взаимодействия в различных видах спорта, в том числе в легкой атлетике.

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