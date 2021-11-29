Венские переговоры направлены на отмену санкций

После шести раундов интенсивных переговоров в Вене, которые потерпели неудачу из-за экстравагантности США, Иран сейчас находится на грани начала нового раунда переговоров. Основная цель этих переговоров - реализация прав иранского народа и снятие всех санкций. Санкции, введенные США в одностороннем и экстерриториальном порядке, выведены ядерной сделки.

США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки 8 мая 2018 г. Действие, признанное на международном уровне и признанное незаконным. Существует международный консенсус в отношении того, что такие незаконные действия Соединенных Штатов представляют собой полное игнорирование международного права и Устава Организации Объединенных Наций и направлены на подрыв многосторонности и создают серьезную угрозу международному миру и безопасности.

Несмотря на инаугурацию новой администрации США, не только остались в силе все незаконные и односторонние санкции, но и продолжилась политика введения санкций в отношении Ирана. Ясно, что цель этих действий США - помешать Ирану, другим членам ядерной сделки и международному сообществу воспользоваться правами и привилегиями, закрепленными в Резолюции №2231 Совета Безопасности ООН. Конечно, правительства трех европейских стран в этом Соглашении, несмотря на то, что такой подход США является незаконным и неприемлемым, практически сопровождали их своим молчанием и бездействием. Деструктивные действия США и сотрудничество трех европейских стран сделали ядерную сделку неэффективной и уничтожили все экономические выгоды этого Соглашения для Ирана. Это горькие реалии последних нескольких лет, которые должны стать подсказками для будущего.

Продолжение деструктивного подхода администрации Трампа в нынешней администрации США подняло серьезный вопрос о том, действительно ли администрация США желает выполнять свои обязательства и готова ли она отказаться от своей предыдущей неудачной политики. Ответ на этот вопрос не кажется трудным, учитывая подход и действия Соединенных Штатов в последние месяцы.

Исламская Республика Иран теперь готова к ориентированному на результат диалогу, чтобы достичь «хорошего соглашения» с Группой «Большой шестеркой», чтобы продемонстрировать добрую волю и с конечной целью отмены односторонних и незаконных санкций, несмотря на все действия Запада.