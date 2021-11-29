Иран занял первое место в мире по случаям выздоровления от COVID-19 в ноябре

«Информация, извлеченная из системы ISC COVID-19 (визуализатор ISC COVID-19), показывает, что количество новых пациентов в стране снизилось с 800 115 в сентябре до 367 360 в октябре и до 232 849 в ноябре. Пострадавшее население достигло более 6 миллионов к концу ноября», - заявил он.

«Поскольку в ноябре показатель выздоровления пациентов в стране достиг 394 929 человек, показатель выздоровления от болезни в этом месяце составил 169,6 процента, и в этом отношении страна входит в число первых стран мира. Это означает превышение скорости выздоровления от болезни по всей стране», - пояснил он.