29 нояб. 2021 г., 17:45
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News Code: 84559829
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Иран занял первое место в мире по случаям выздоровления от COVID-19 в ноябре

Иран занял первое место в мире по случаям выздоровления от COVID-19 в ноябре

Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Глава Института научного и технологического цитирования Мохаммад Джавад Дехгани, представляя аналитический отчет системы индикаторов Covid-19 ISC в ноябре этого года сказал, что по соотношению процента выздоровления от COVID-19 Иран занимает первое место в рейтинге в мире с 169,6%.

«Информация, извлеченная из системы ISC COVID-19 (визуализатор ISC COVID-19), показывает, что количество новых пациентов в стране снизилось с 800 115 в сентябре до 367 360 в октябре и до 232 849 в ноябре. Пострадавшее население достигло более 6 миллионов к концу ноября», - заявил он.

«Поскольку в ноябре показатель выздоровления пациентов в стране достиг 394 929 человек, показатель выздоровления от болезни в этом месяце составил 169,6 процента, и в этом отношении страна входит в число первых стран мира. Это означает превышение скорости выздоровления от болезни по всей стране», - пояснил он.

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