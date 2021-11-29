29 нояб. 2021 г., 16:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84559753
0 Persons

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 6 113 192 человека. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 5 873 441 случай выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 129 711 человек.

Напомним, что более 230 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 5 млн. из которых умерли.

На данный момент 57 миллионов 483 тысячи 74 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 46 миллионов 683 тысячи 162 человека - вторую дозу и 995 тысяч 972 человека - третью дозу, а общее количество вакцины, введенных в стране, составляет 105 млн. 162 208 доз.

Your Comment

You are replying to: .
captcha