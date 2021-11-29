Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 5 873 441 случай выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 129 711 человек.

Напомним, что более 230 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 5 млн. из которых умерли.

На данный момент 57 миллионов 483 тысячи 74 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 46 миллионов 683 тысячи 162 человека - вторую дозу и 995 тысяч 972 человека - третью дозу, а общее количество вакцины, введенных в стране, составляет 105 млн. 162 208 доз.