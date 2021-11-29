29 нояб. 2021 г., 16:31
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News Code: 84559733
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Состав юридической и экономической команды Ирана на переговорах в Вене

Состав юридической и экономической команды Ирана на переговорах в Вене

Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Сегодня в Вене начинается новый раунд переговоров между представителями Исламской Республики Иран и группы «Большой шестеркой», направленных на снятие санкций. Иранская делегация прибыла в город с юридической и экономической командой, чтобы серьезно сосредоточиться на вопросе отмены санкций против иранского народа.

На открытии этого раунда переговоров сопредседателями были Али Багери, председатель Иранского переговорного комитета, и Энрике Мора, заместитель генерального секретаря Службы внешних связей ЕС.

Два заместителя министра экономической дипломатии, по правовым вопросам и международным делам Министерства иностранных дел, а также заместитель министра иностранных дел и международных дел Центрального банка, заместитель министра иностранных дел и торговли Министерства нефти и экономический советник первого вице-президента и бывшего управляющего Центрального банка будут среди членов иранской делегации, присутствующей на встрече в Вене.

В последние дни были проведены неформальные двусторонние и многосторонние встречи между иранской делегацией и некоторыми другими делегациями. Вчера Багери обсудил наиболее важные вопросы предстоящих переговоров на трехсторонней встрече со старшими переговорных делегаций России и Китая.

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