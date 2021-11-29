Состав юридической и экономической команды Ирана на переговорах в Вене

На открытии этого раунда переговоров сопредседателями были Али Багери, председатель Иранского переговорного комитета, и Энрике Мора, заместитель генерального секретаря Службы внешних связей ЕС.

Два заместителя министра экономической дипломатии, по правовым вопросам и международным делам Министерства иностранных дел, а также заместитель министра иностранных дел и международных дел Центрального банка, заместитель министра иностранных дел и торговли Министерства нефти и экономический советник первого вице-президента и бывшего управляющего Центрального банка будут среди членов иранской делегации, присутствующей на встрече в Вене.

В последние дни были проведены неформальные двусторонние и многосторонние встречи между иранской делегацией и некоторыми другими делегациями. Вчера Багери обсудил наиболее важные вопросы предстоящих переговоров на трехсторонней встрече со старшими переговорных делегаций России и Китая.