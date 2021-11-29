Гарантия соблюдения обязательств – выход из тупика в переговорах

Поведения США и Европы привели к тому, что Иран потерял свое доверие подписанному договору СВПД без их гарантии. Согласно теории игр, в переговорах, которые будут начинаться со старшими дипломатами группы "Пятерки" в венском отеле Coburg в течение еще нескольких часов, Иран ищет рычаги, чтобы заставить участников ядерного соглашения выполнять свои обязательства и заплатить цену за его нарушение. Что-то вроде торгового соглашения, нарушение которого может иметь последствия.

С точки зрения Ирана прошлые ошибки нельзя повторяться, и страны-участники СВПД уже узнали, каким сторонам можно доверять.

Старшие дипломаты группы "Пятерки" с марта до июня текущего года провели шесть раундов переговоров в Вене, чтобы обсудить восстановление ядерной сделки отмену санкций. Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани, который находится в Вене для участия в следующем раунде переговоров, считает, Запад не сохранил приверженность своим обязательствам по СВПД. По его словам, прошлые попытки вернуть доверие между участниками ядерной сделки потерпели неудачу, так как Запад предусматривает любое соглашение как рычаги для оказания давления на Иран.

Иранский дипломат заявил, опыт показал нам, что Запад не стремится выполнять соглашение, но старается привлекать общественное мнение, тайно отказав от реализации сделки любым возможным способом. По нашему опыту, Запад затем предпринимают шаги, чтобы «злоупотребить» планом СВПД, чтобы заставить Иран пойти на уступки в областях, не связанных с ядерной программой. В итоге иранский народ не доверяет ни этому процессу (переговорам в Вене), ни их результатам.

Исламская Республика Ирана примет участие в переговорах с серьезной волей для отмены нелегальных и жестких санкций. Состав иранской команды переговорщиков показывает, что мы готовы предпринять серьезные шаги для снятия незаконных санкций США против Ирана.