Хатибзаде: Некоторые европейские страны не проявляют необходимой серьезности в переговорах

Отвечая на вопрос о совместной ноте министра иностранных дел Великобритании и министра иностранных дел Израиля в Daily Telegraph, Хатибзаде сказал: «министр иностранных дел Великобритании в ночь на Венские переговоры со стороной, которая с первого дня приложила все усилия, чтобы предотвратить подписание ядерной сделки и сегодня является главным противником переговоров в Вене подписывает ноту. Когда вы посмотрите на эту договоренность, вы заметите, что по крайней мере некоторые европейские страны не приезжают в Вену с необходимой волей для отмены санкций».

«Кроме того, это показывает, что не только некоторые из этих стран не являются серьезными, но и стремятся создать условия для распространения этих переговоров, и в результате выполнение ядерной сделки не будет совершено эффективно», - отметил он.