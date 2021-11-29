29 нояб. 2021 г., 12:21
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News Code: 84559309
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Хатибзаде: Некоторые европейские страны не проявляют необходимой серьезности в переговорах

Хатибзаде: Некоторые европейские страны не проявляют необходимой серьезности в переговорах

Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Ссылаясь на совместную ноту министра иностранных дел Великобритании с министром иностранных дел Израиля, официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что эти действия показывают, что не только некоторые из этих стран не проявляют серьезности к переговорам, но и стремятся создать основу для этих переговоров.

Отвечая на вопрос о совместной ноте министра иностранных дел Великобритании и министра иностранных дел Израиля в Daily Telegraph, Хатибзаде сказал: «министр иностранных дел Великобритании в ночь на Венские переговоры со стороной, которая с первого дня приложила все усилия, чтобы предотвратить подписание ядерной сделки и сегодня является главным противником переговоров в Вене подписывает ноту. Когда вы посмотрите на эту договоренность, вы заметите, что по крайней мере некоторые европейские страны не приезжают в Вену с необходимой волей для отмены санкций».

«Кроме того, это показывает, что не только некоторые из этих стран не являются серьезными, но и стремятся создать условия для распространения этих переговоров, и в результате выполнение ядерной сделки не будет совершено эффективно», - отметил он.

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