Багери заявил о серьезной воле для отмены санкций на переговорах

Он после встречи с председателями делегаций Китая и России и координатора ЕС Энрике Морой заявил: "Мы уже провели консультации с некоторыми сторонами перед началом нового раунда переговоров, сегодня также прошла конструктивная встреча экспертных делегаций Ирана, России и Китая. Я также встретился с главами делегаций РФ и Китая на переговорах".

"Состав иранской команды переговорщиков показывает, что мы готовы предпринять серьезные шаги для снятия незаконных санкций США против Исламской Республики", добавил он.

Багери выразил надежду на обеспечение интересов Ирана путем отмены санкций в данном раунде переговоров.

Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) возобновляет сегодня в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Этот раунд станет седьмым в переговорном марафоне, который прервался летом этого года из-за выборов в Иране.