Интенсивные дипломатические консультации Ирана в Вене

Багери, прибывший вчера в Вену во главе с видной делегацией иранских экспертов в различных областях права, банковского дела и энергетики, до полудня провел несколько экспертных встреч с членами делегации страны в различных форматах и ​​по темам. Затем он встретился с высокопоставленными переговорщиками из России и Китая, а также с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора, который председательствует на заседании Совместной комиссии.

Сегодня после пятимесячного перерыва в отеле Coburg состоится новый раунд заседаний Совместной комиссии по ядерной сделке с участием высокопоставленных дипломатов группы «Большой пятеркой», Ирана и представителя Евросоюза.