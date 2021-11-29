29 нояб. 2021 г., 10:07
Journalist ID: 2388
News Code: 84559032
0 Persons

Интенсивные дипломатические консультации Ирана в Вене

Интенсивные дипломатические консультации Ирана в Вене

Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Старший переговорщик Ирана Али Багери, который посетил Вену вчера в воскресенье, накануне нового раунда заседания Совместной комиссии по ядерной сделке, провел интенсивные переговоры в форме двусторонних и многосторонних встреч с участниками этого Соглашения.

Багери, прибывший вчера в Вену во главе с видной делегацией иранских экспертов в различных областях права, банковского дела и энергетики, до полудня провел несколько экспертных встреч с членами делегации страны в различных форматах и ​​по темам. Затем он встретился с высокопоставленными переговорщиками из России и Китая, а также с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора, который председательствует на заседании Совместной комиссии.

Сегодня после пятимесячного перерыва в отеле Coburg состоится новый раунд заседаний Совместной комиссии по ядерной сделке с участием высокопоставленных дипломатов группы «Большой пятеркой», Ирана и представителя Евросоюза.

Your Comment

You are replying to: .
captcha