Министры иностранных дел Ирана и Таджикистана провели встречу в Ашхабаде

Встреча глав МИД Ирана и Таджикистана состоялась на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

Дипломаты обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы. Было подчеркнуто необходимость укрепления регионального сотрудничества, в частности в рамках ОЭС.