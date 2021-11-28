Министры иностранных дел Ирана и Таджикистана провели встречу в Ашхабаде

Встреча глав МИД Ирана и Таджикистана состоялась на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.
Дипломаты обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы. Было подчеркнуто необходимость укрепления регионального сотрудничества, в частности в рамках ОЭС.
Тегеран, 28 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
Встреча глав МИД Ирана и Таджикистана состоялась на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.
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