28 нояб. 2021 г., 23:50
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News Code: 84558737
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Министры иностранных дел Ирана и Таджикистана провели встречу в Ашхабаде

Министры иностранных дел Ирана и Таджикистана провели встречу в Ашхабаде

Тегеран, 28 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Встреча глав МИД Ирана и Таджикистана состоялась на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.
Дипломаты обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы. Было подчеркнуто необходимость укрепления регионального сотрудничества, в частности в рамках ОЭС.

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