28 нояб. 2021 г., 23:25
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Иран готов развивать отношения с Узбекистаном

Иран готов развивать отношения с Узбекистаном

Тегеран, 28 ноября. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье заявил о готовности Ирана укреплять отношения с Узбекистаном в частности в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах.

Президент Ирана провел в воскресенье встречу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым на полях 15-го саммита ОЭС в столице Туркменистана Ашхабаде.

"Сотрудничество стран региона может превратить многие угрозы в возможности", сказал Раиси, добавив, что активное присутствие стран региона не оставляет места для вмешательства чужих стран.

Подчеркнув важность отношений Ирана с Узбекистаном, он сказал, что главы МИД обеих стран должны составить долгосрочную карту сотрудничества.

Президенты Узбекистана и Ирана также уделили особое внимание вопросам региональной повестки в свете нынешней ситуацией в Афганистане, а также продолжения тесного диалога в рамках международных организаций.

Президеты также подчеркнули важность активизации институциональных механизмов сотрудничества в целях содействия увеличению объемов двусторонней торговли, реализации новых проектов кооперации в промышленности, эффективного использования транзитного потенциала двух государств и продвижения программ культурно-гуманитарного обмена

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