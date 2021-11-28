Иран готов развивать отношения с Узбекистаном

Президент Ирана провел в воскресенье встречу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым на полях 15-го саммита ОЭС в столице Туркменистана Ашхабаде.

"Сотрудничество стран региона может превратить многие угрозы в возможности", сказал Раиси, добавив, что активное присутствие стран региона не оставляет места для вмешательства чужих стран.

Подчеркнув важность отношений Ирана с Узбекистаном, он сказал, что главы МИД обеих стран должны составить долгосрочную карту сотрудничества.

Президенты Узбекистана и Ирана также уделили особое внимание вопросам региональной повестки в свете нынешней ситуацией в Афганистане, а также продолжения тесного диалога в рамках международных организаций.

Президеты также подчеркнули важность активизации институциональных механизмов сотрудничества в целях содействия увеличению объемов двусторонней торговли, реализации новых проектов кооперации в промышленности, эффективного использования транзитного потенциала двух государств и продвижения программ культурно-гуманитарного обмена