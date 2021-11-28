28 нояб. 2021 г., 23:16
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Иран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газа

Иран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газа

Тегеран, 28 ноября. ИРНА — Иран, Азербайджан и Туркмения заключили в воскресенье в Ашхабаде трехсторонне соглашение о своповых поставках газа.

На цереомнии подписания трехстороннего соглашения о своповых поставках газа между Ираном, Азербайджаном и Туркменией присутствовали президенты Ирана и Азербайджана Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев.

Согласно документу ежегодно из Туркмении в Азербайджан через Иран будет отправляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа.

Иран получит достаточно денег от этой сделки, чтобы перебросить собственный природный газ в пять иранских провинций. Контракт не имеет даты окончания и выступит в силу 25 декабря 2021 года.

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