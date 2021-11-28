Глава МИД Ирана провел встречу с генсеком ОЭС

Глава МИД Ирана и генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири провели встречу на полях 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.
Сегодня Амир Абдуллахян также встретился с первым заместителем министра иностранных дел Казахстана, министрами иностранных дел Узбекистана и Азербайджанской Республики на полях 15-го саммита ОЭС.
Тегеран, 28 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел в воскресенье встречу с генеральным секретарем Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.
Глава МИД Ирана и генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири провели встречу на полях 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.
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