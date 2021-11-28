Команда переговорщиков Ирана на переговорах в Вене

Мехди Сафари — заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии, является членом иранской переговорной группы в Вене. Сафари был послом Ирана в Австрии, России и Китае.

Этот дипломат также работал заместителем МИД по странам Азии и Океании и заместителем по делам стран Европы и Соединенных Штатов дел. Сафари имеет докторскую степень в области электротехники и телекоммуникаций.

Реза Наджафи — заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам.

Наджафи является бывшим послом Исламской Республики Иранпри Международном агентстве по атомной энергии. Ранее он занимал должность директора по вопросам международного мира и безопасности в МИД и имеет докторскую степень в области международного права.

Эбрахим Шейбани — председатель экономической комиссии Стратегического совета по международным отношениям

Он был бывшим послом Исламской Республики Иран в Вене (Австрия). Он имеет докторскую степень по экономике. Раньше он работал главой Центрального банка Исламской Республики Иран и экономическим советником первого вице-президента.

Али Фекри — заместитель министра экономики и финансов и генеральный директор инвестиционной организации

Он является бывшим заместителем посла посольства Исламской Республики Иран в Пекине. Этот деятель экономической дипломатии был главой Департамента противодействия санкциям, а также главой Управления экономических программ МИД.



Ахмад Асадзаде — исполняющий обязанности заместителя министра нефти по международным делам и торговли.

Ахмад Асадзаде - еще один член иранской переговорной команды в Вене, имеет докторскую степень в области стратегического управления, бывший секретарь комитета по энергетике Секретариата Высшего совета национальной безопасности.

Голам Реза Панахи — член Исполнительного совета и заместитель по валютным и международным делам Центрального банка Исламской Республики Иран. Он является бывшим членом Совета директоров и заместителем по валютным и международным делам Центрального банка.



Взгляд на состав новой команды переговорщиков Ирана по ядерным переговорам, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Али Багери, показывает, что стратегия нового правительства по участию в переговорах и достижению конечной цели отмены репрессивных и незаконных санкций значительно изменилась.

Учитывая это, особенно экономистов в команде и их обширный опыт в области международной экономики, становится очевидным серьезная решимость Ирана достичь точного и всеобъемлющего политико-экономического соглашения на предстоящих переговорах в Вене.

Еще один момент, который следует учитывать — это отсутствие внимания к политическим тенденциям при выборе экономических членов переговорной команды. Почти все экономисты, входящие в переговорную команду, занимали высокие политические, экономические и международные должности в различных предыдущих правительствах.

Таким образом, переговорная команда, далекая от фракционности и внутриполитических пристрастий, соберется в Вене для отмены незаконных санкций самым полным составом за стол переговоров в Вене.

Ранее стало известно, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе между Ираном и мировыми державами возобновятся в Вене 29 ноября.