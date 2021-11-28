Президенты Ирана и Таджикистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Выразив удовлетворение встречи с президентом Таджикистана, президент Ирана сказал, что "это была моя первая зарубежная поездка в Таджикистан в качестве президента Ирана, и эта поездка стала источником изменений в отношениях между двумя странами".

Во время встречи, президент обсудили комплекс вопросов сотрудничества Таджикистана и Ирана, темы двусторонних, региональных и международных связей.

Стороны подчеркнули, что реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей придаст серьезный импульс развитию и расширению двусторонних отношений двух стран.

Подчеркнув необходимость укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества, стороны расценили в интересах двух стран создание совместных предприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики и минералов, фармацевтики, строительных материалов.

Также была отмечена важность роли Совместной комиссии по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству в укреплении разносторонних связей двух стран.

В сфере транспорта стороны сочли необходимым подключение транспортных сетей двух стран, в том числе наземных и железных дорог к водным портам Ирана.

На встрече также были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Ирана в рамках международных и региональных организаций, в том числе Шанхайской организации сотрудничества и Организации экономического сотрудничества.

Кроме того, президент Ирана, комментируя ситуацию в Афганистане, отметил, что позиция Ирана по Афганистану ясна. "Исламская Республика Иран приветствует формирование в Афганистане инклюзивного правительства, которое представляет весь афганский народ, этнические группы и политические группы", подчеркнул он.