Судебная власть Ирана вскоре огласит приговор по делу об убийстве ученых-ядерщиков

Он по случаю годовщины мученического убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде заявил, что рассмотрение уголовного дела об убийстве ученых-ядерщиков включено в повестку дня прокуратура Тегерана.

Гарибабади также высоко оценил достижения мученика Мохсена Фахризаде в области ядерной науки, назвав убийство данного выдающегося ученого преступлением против человечности и нарушением международных норм и прав человека.

Гарибабади также подверг критике молчание и бездействие международных организаций и тех, кто претендуют на борьбу с терроризмом.

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения неподалеку от Тегерана 27 ноября 2020 года: он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Ученый руководил организацией исследований и инноваций при оборонном ведомстве и занимал должность его замглавы.