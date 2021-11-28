28 нояб. 2021 г., 11:46
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Амир Абдоллахиян и замглавы МИД Казахстана обсудили состояние двустороннего сотрудничества

Амир Абдоллахиян и замглавы МИД Казахстана обсудили состояние двустороннего сотрудничества

Тегеран, 28 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев обсудили в воскресенье перспективы развития двустороннего сотрудничества Ирана.

Встреча министра иностранных дел Ирана и замглавы МИД Казахстана прошла на полях 25-го заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое прошло под председательством Туркменистана в городе Ашхабаде в преддверии 15-го саммита ОЭС.

Во время встречи было обсуждено текущее состояние двустороннего сотрудничества Ирана и Казахстана политической, торгово-экономической и культурной сферах.

Кроме того, Амир Абдоллаихян подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в различных сферах и ускорения проведения совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

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