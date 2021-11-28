Амир Абдоллахиян и замглавы МИД Казахстана обсудили состояние двустороннего сотрудничества

Встреча министра иностранных дел Ирана и замглавы МИД Казахстана прошла на полях 25-го заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое прошло под председательством Туркменистана в городе Ашхабаде в преддверии 15-го саммита ОЭС.

Во время встречи было обсуждено текущее состояние двустороннего сотрудничества Ирана и Казахстана политической, торгово-экономической и культурной сферах.

Кроме того, Амир Абдоллаихян подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в различных сферах и ускорения проведения совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.