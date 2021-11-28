Парламент Ирана выразил доверие новому министру образования

Новым министром образования Ирана стал Юсеф Нури, который получил одобрения со стороны Меджлиса. За его кандидатуру проголосовали 194 законодателей, против - 57 при 17 воздержавшихся.

25 августа парламент Ирана выразил доверие новому составу правительства страны. Единственным кандидатом, который не получил одобрения со стороны Меджлиса, стал Хосейн Багголи, который выдвигался на пост министра образования. Позже президент Раиси представил Масуда Фаязи на пост министра образования, однако он также не получил одобрения со стороны Меджлиса.