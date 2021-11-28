Иран стремится возобновить газовый контракт с Туркменистаном

Он на встрече с иранскими торговцами и бизнесменами назвал эволюцию во всех областях, в том числе экономика и торговля, экономическим приоритетом правительства. "Мы должны снять препятствия, чтобы достигать экономического роста и развития экспорта", добавил он.
"Существует подходящая экономическая и торговая инфраструктура для развития двустороннего и регионального сотрудничества нашей страны, и мы должны предпринять шаги в этом направлении, облегчая деятельность торговцев и экспортеров", отметил Раиси.
Иранский президент также подчеркнул, что вступление Ирана в ШОС подготовит почву для расширения региональных связей, и уровень отношений между Тегераном и Душанбе развиваются.
Он подчеркнул, что нет препятствия на пути укрепления отношений с соседними и региональными странами.
Президент Ирана в субботу отправился с официальным визитом в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Тегеран, 28 ноября, ИРНА – Туркменистан уверен, что Исламская Республика намерен решить нынешние проблемы, и газовый контракт Иран с Туркменистаном также обязательно возобновится. Об этом заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси в воскресенье.
Он на встрече с иранскими торговцами и бизнесменами назвал эволюцию во всех областях, в том числе экономика и торговля, экономическим приоритетом правительства. "Мы должны снять препятствия, чтобы достигать экономического роста и развития экспорта", добавил он.
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