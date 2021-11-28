Раиси призвал к расширению сотрудничества с региональными государствами

Он на встрече с иранцами, проживающие в Туркменистане, подчеркнул необходимость развития отношений с региональными государствами, особенно соседними странами. "Мы считаем недостаточным уровень экономического, культурного и политического сотрудничества между Ираном и Туркменистаном", отметил он, призвав к расширению всеобщих связей с Ашхабадом.

"Региональные и соседние страны доверяют иранским услугам и товарам, и мы должны хорошо использовать нынешние возможности", добавил он.

По словам Раиси, обе страны настроены к развитию отношений в таких областях, как нефть, газ, энергетика и транзит.

"Иран должен удвоить долю экспорта в регионе, увеличив это на 40-50 млрд долларов", подчеркнул глава иранского правительства.