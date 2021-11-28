В Туркменистане приветствовали президента Ирана

Тегеран, 20 декабря. ИРНА — Вице-президент Ирана по правовым вопросам Мохаммад Дехган заявил, что Соединенные Штаты виноваты в развале Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а Европа просто наблюдала за его поведением в нарушение сделки.