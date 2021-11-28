28 нояб. 2021 г., 09:48
Journalist ID: 2390
News Code: 84557625
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В Туркменистане приветствовали президента Ирана

В Туркменистане приветствовали президента Ирана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал иранского коллегу Эбрахима Раиси в субботу ночью. Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

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