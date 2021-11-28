В Туркменистане приветствовали президента Ирана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал иранского коллегу Эбрахима Раиси в субботу ночью. Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал иранского коллегу Эбрахима Раиси в субботу ночью. Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Туркменистан для участия в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Your Comment