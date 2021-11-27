Раиси: Наш приоритет - сотрудничество со странами региона

Эбрахим Раиси в субботу вечером перед вылетом из Тегерана в Ашхабад сказал: «Эта поездка будет совершена по приглашению президента Туркменистана. Президент Туркменистана председательствует на Саммите ОЭС, и цель визита - принять участие в Саммите ОЭС».

Это 15-й саммит, который проводится под лозунгом «Вместе ради лучшего будущего и процветающего будущего», - отметил он.

«Как мы неоднократно заявляли, мы уделяем приоритетное внимание сотрудничеству с соседними странами и странами региона, и мы считаем, что это сотрудничество может быть очень эффективным в продвижении экономических отношений в регионе», - заключил он.