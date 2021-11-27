Объем внешней торговли Ирана достиг $ 63,1 млрд

«Сравнение статистики внешней торговли страны за последние восемь месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года показывает рост на 43,5 процента по объему и 40 процентов по долларовой стоимости товаров», - отметил он.

«Из 110 млн. 300 тыс. тонн товаров, проданных за этот период, 83 млн. 700 тысяч тонн приходятся на экспорт на сумму 31 млрд сто млн. долларов, что по сравнению с тем же периодом прошлого года в весовом выражении на 10,5 процента», - заявил он.

По его словам, нефтехимическая продукция с объемом экспорта 39 млн. 800 тыс. тонн на сумму 13 млрд и 300 млн. долларов составила 47% по объему и 43% от общей стоимости экспорта страны за этот период.