Советник МИД подчеркнул отмену односторонних санкций и возвращение сирийских беженцев

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен поговорил по телефону со старшим советником МИД по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи о последних событиях в Сирии, включая политический процесс урегулирования кризиса, Конституционный комитет и развитие гуманитарной помощи.

В этом разговоре обе стороны, поддерживая продолжение сирийского политического процесса, подчеркнули продолжение переговоров в рамках Конституционного комитета.

В ходе переговоров Хаджи выразил надежду, что совместными усилиями Организации Объединенных Наций и международного сообщества будут предприняты необходимые шаги для отмены односторонних санкций и немедленного восстановления инфраструктуры, необходимой для улучшения гуманитарной помощи и возвращения беженцев в Сирию.