27 нояб. 2021 г., 19:42
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Советник МИД подчеркнул отмену односторонних санкций и возвращение сирийских беженцев

Советник МИД подчеркнул отмену односторонних санкций и возвращение сирийских беженцев

Тегеран, 27 ноября, ИРНА - «Совместными усилиями Организации Объединенных Наций и международного сообщества будут предприняты необходимые шаги для отмены односторонних санкций и немедленного восстановления инфраструктуры, необходимой для улучшения гуманитарной ситуации и возвращения беженцев и перемещенных лиц в Сирию. Об этом сказал советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Джаджи.

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен поговорил по телефону со старшим советником МИД по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи о последних событиях в Сирии, включая политический процесс урегулирования кризиса, Конституционный комитет и развитие гуманитарной помощи.

В этом разговоре обе стороны, поддерживая продолжение сирийского политического процесса, подчеркнули продолжение переговоров в рамках Конституционного комитета.

В ходе переговоров Хаджи выразил надежду, что совместными усилиями Организации Объединенных Наций и международного сообщества будут предприняты необходимые шаги для отмены односторонних санкций и немедленного восстановления инфраструктуры, необходимой для улучшения гуманитарной помощи и возвращения беженцев в Сирию.

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